Более 6 тыс. вакансий предлагает горожанам кадровый центр Челнов

На сегодня в банке данных кадрового центра Набережных Челнов имеется более 6 тыс. вакансий. В настоящее время уровень безработицы в Набережных Челнах составляет 0,35%. В качестве безработных зарегистрировано 983 гражданина. Данные цифры на пресс-конференции в мэрии Челнов озвучила руководитель кадрового центра «Работа России» Татьяна Быданова.

По словам спикера, также сегодня Министерство труда и социальной защиты РФ определяет и вырабатывает меры поддержки для предприятий, организаций, предпринимателей в условиях санкций.

В Челнах на некоторых предприятиях вводится неполное рабочее время: либо неделя, либо рабочий день. В отдельных организациях возможны сокращения, введение простоя. Все эти организации, которых коснется изменение структуры занятости, должны зарегистрироваться на портале «Работа в России» — это единая цифровая платформа, где отображаются все данные по работодателям всей страны. «Именно с этого портала будет составляться список предприятий, которым будет оказываться финансовая поддержка со стороны Правительства», — объяснила Татьяна Быданова.

На данный момент для снижения напряженности на рынке труда принято Постановление Правительства, согласно которому предприятия могут направить на временные работы своих сотрудников. Также за счет государственного бюджета будет проводиться обучение работников, которые находятся в режиме неполной занятости или попали под сокращение.

Для безработных граждан и тех, кто ищет работу, будут организованы общественные работы. «Они могут обратиться в кадровый центр и получить направление на временную занятость в другую организацию, либо на общественные работы с оплатой в размере минимальной заработной платы», — отметила спикер.