Более 6 тыс. обращений поступило в экоприемную Татарстана с начала года

С начала 2025 года жители Татарстана направили в Республиканскую общественную экоприемную 6009 обращений. Специалистами ведомства уже решено 5710 вопросов, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ.

Из общего числа обращений 1885 поступило через мобильное приложение «Школьный экопатруль», 1220 – по системе «Народный контроль», 174 – через платформу обратной связи «ПОС», 2730 – через интернет-приемную Министерства.

Наибольшая часть жалоб касалась несанкционированных свалок – 3091 уведомление. Кроме того, 914 обращений касались качества атмосферного воздуха, 591 – качества воды, 44 – вопросов охраны природных инфраструктур (ОПИ), а 1369 – иных экологических проблем.

Министерство напомнило, что сообщить о нарушениях природоохранного законодательства можно через платформу «ПОС», интернет-приемную eco.tatarstan.ru , систему «Народный контроль» (категория «Экология») или мобильное приложение «Школьный экопатруль».

Работа экоприемной соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие», направленного на улучшение состояния окружающей среды.