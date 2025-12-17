news_header_top
Общество 17 декабря 2025 07:30

Более 6 тыс. обращений обработано через портал бесплатной юридической помощи в Татарстане

Фото: пресс-служба Министерства юстиции РТ

Успешная реализация федерального проекта по оказанию бесплатной юридической помощи населению продолжается в Татарстане. Как сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РТ, с начала работы портала в республике зарегистрированы сведения о 6 113 обращениях граждан. Статистика демонстрирует стабильный интерес населения к сервису: в 2024 году было обработано 2 189 обращений, а за девять месяцев 2025 года – 2 139 обращений.

Существенным этапом развития проекта стало распоряжение Министерства юстиции России о переводе федеральной государственной информационной системы «Правовая помощь» из тестового режима в полноценную эксплуатацию. Министерство юстиции Татарстана и Государственное юридическое бюро уже подключены к системе в установленном порядке.

Фото: пресс-служба Министерства юстиции РТ

Портал ВПРАВЕ.РФ позволяет гражданам получать квалифицированную правовую помощь в электронном виде, знакомиться с правовыми документами и актуальными юридическими новостями. Зарегистрированные пользователи могут бесплатно обращаться за консультациями и записываться на прием к участникам государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи.

Начальник отдела организации оказания бесплатной юридической помощи и планирования Ярослав Швец сообщил, что через портал граждане могут узнать, как оформить пенсию, получить бесплатные лекарства или как действовать в случае невыплаты заработной платы. Он уточнил, что все действия изложены в пошаговых инструкциях, а также через портал можно записаться на прием в Государственное юридическое бюро Республики Татарстан.

Фото: пресс-служба Министерства юстиции РТ

