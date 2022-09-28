Более 6 млн рублей собрал КАМАЗ в поддержку жителей Донбасса

Сотрудники ПАО «КАМАЗ» в Набережных Челнах собрали свыше 6 млн рублей добровольных пожертвований в помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает пресс-служба автогиганта в своем Telegram-канале.

Сбор средств был объявлен в августе этого года. За месяц около 15 тыс. работников перечислили в Фонд благотворительной и социальной помощи предприятия 6,18 млн рублей.

Из собранных средств 4,63 млн рублей будут направлены на поддержку военным ДНР и ЛНР и оказание помощи мирному населению республик, а остальные средства будут находиться в резерве. При необходимости они также будут направлены на оказание помощи и поддержки нуждающимся.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что исполком Набережных Челнов отправил партию шефской помощи Вооруженным Силам России.

Россия с 24 февраля этого года проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. О проведении в стране частичной мобилизации он объявил 21 сентября. О принципах призыва резервистов можно прочитать в материале «Татар-информа».