Более 6 миллионов мигрантов прибыли в Россию в 2024 году

В Россию в 2024 году прибыли более 6 млн иностранных граждан, и примерно половина из них — с целью трудоустройства, рассказала начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, выступая на ПМЭФ в рамках сессии «Трудовая миграция. Экономическое измерение». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы вернулись к допандемийным значениям. Прибывает порядка 6,3 миллиона иностранных граждан (данные за 2024 год - ред.). Порядка 50% этих граждан прибывает с трудовой целью», — заявила Казакова.

По данным МВД, большая часть мигрантов прибывает из стран СНГ. Наибольшая доля — из Узбекистана (23,3%), далее следуют Таджикистан (16,7%), Киргизия (10,4%) и Белоруссия (9,5%).