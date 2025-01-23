Более 5,7 тыс. студентов Татарстана получат поддержку по транспортному гранту

В Татарстане в 2025 году по транспортному гранту получат поддержку более 5,7 тыс. студентов. Сумма ежемесячной выплаты зависит от муниципального образования: для Казани это 11 тыс. рублей, для Набережных Челнов, Нижнекамского, Альметьевского и Елабужского районов — 10 тыс. рублей, для остальных районов — 8 тыс. рублей. Об этом на пресс-конференции ко Дню студента сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Транспортный грант — одна из важных и востребованных мер поддержки студенчества Татарстана. Подчеркну, что на него могут претендовать не только социально нуждающиеся, но и те, кто особенно проявил себя в учебе и общественной жизни. В этом году свыше 5,7 тыс. учащихся из разных районов республики получат такую поддержку», — отметил спикер.

Конкурс организован с целью предоставления некоммерческой организацией финансовой помощи обучающимся в образовательных учреждениях, имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», не имеющим академической задолженности и активно участвующим в научно-исследовательской, культурно-творческой или спортивной деятельности. Поддержка будет предоставляться в виде ежемесячных выплат в течение пяти месяцев с февраля по июнь, а также единовременно в сентябре.