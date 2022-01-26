Более 5,6 тыс. работников КАМАЗа прошли ревакцинацию от коронавируса

В заводах, подразделениях и дочерних предприятиях КАМАЗа продолжается работа по ревакцинации сотрудников от Covid-19. Всего вторично привились более 5,6 тыс. человек, сообщает пресс-служба компании.

Работники могут выбрать, каким препаратом привиться, — однокомпонентным «Спутником Лайт» или двухкомпонентными «Спутником V» и «ЭпиВакКороной».

В дочерних предприятиях автогиганта также началась работа по ревакцинации сотрудников. В ПАО «НЕФАЗ» и на Туймазинском заводе автобетоновозов, расположенных в Башкирии, ревакцинировано 59 и 78 человек соответственно. На Тутаевском моторном заводе в Ярославской области на сегодня вакцинировано 136 сотрудников.