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Более 5,6 млрд будет вложено в развитие спортивной инфраструктуры Татарстана
Татарстану на период с 2019 по 2026 год выделено 5,6 млрд рублей федеральных средств на развитие спортивной инфраструктуры. Об этом на выездном заседании Комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту, которое прошло в Казани, сообщил заместитель министра спорта России Алексей Морозов.
«В Татарстане на системной основе работают профессионалы, которые привлекают все категории граждан к занятиям физической культурой и спортом. Мы не остаемся в стороне. С 2019 по 2026 год сумма инвестиций в инфраструктурные [спортивные] проекты для республики составляет более 5,6 млрд рублей», — отметил чиновник.
Замминистра также напомнил, что на сегодняшний день в Татарстане работают примерно 12 тыс. спортивных объектов, из которых почти 6 тыс. находятся в сельской местности.
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