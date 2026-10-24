Более 550 сотрудников «Нижнекамскнефтехима» вышли на субботник в Нижнекамске

Более 550 сотрудников нижнекамского предприятия СИБУРа вышли на субботник, чтобы убрать опавшую листву на проспекте Химиков и подготовить город к зиме. К акции присоединились дети и члены семей нефтехимиков.

В уборке участвовали работники всех подразделений предприятия – от руководителей до рядовых сотрудников.

«Мы не разделяем, где город, а где предприятие. Это одна команда, которая делает общее дело: развивает производство и одновременно делает город интересным, безопасным и комфортным для проживания», – подчеркнул генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов.

Среди участников было много детей сотрудников. Семилетняя Валерия Давлетова пришла на субботник вместе с мамой Гульнарой, которая работает в службе энергопроизводства.

«Мне понравилось убираться в огороде, поэтому я пошла с мамой и уже нагребла несколько кучек листвы, которые соберем в мешки», – рассказала первоклассница.

Для уборки город предоставил КАМАЗы и погрузчики. На всем протяжении проспекта работали волонтерские команды. Для сбора листвы понадобилось около тысячи мешков объемом 240 литров. На участках, где листвы оказалось больше, работали усиленные бригады.

«Субботник объединяет нас и дает возможность сразу увидеть результат своего труда. Сегодня мы все вместе делаем город чище и красивее», – отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер «Нижнекамскнефтехима» Артур Гиззатулин.

Субботники для нефтехимиков давно стали доброй традицией. Сотрудники сами интересуются, когда состоится очередная акция, и активно присоединяются к ней.

«Здесь мы становимся ближе, лучше узнаем друг друга. Погода хорошая, настроение отличное», – поделилась аппаратчик перегонки Рафиня Кабирова.

«С нашего завода сотрудники активно участвуют во всех волонтерских акциях и общественных мероприятиях. Даже в выходной день многие сегодня пришли вместе с детьми», – отметил директор завода синтетического каучука Сергей Золототрубов.

Совместная работа помогает поддерживать порядок в городе и укрепляет командный дух.

«Я стал волонтером впервые на Олимпиаде в Сочи в 2014 году и с тех пор активно участвую в различных добровольческих акциях. Сегодня вместе со своим коллективом мы помогаем подготовить город к зиме – убираем листву на главном проспекте Химиков. Мне очень нравится Нижнекамск. Я уже два года работаю на “Нижнекамскнефтехиме”, приехал сюда из Перми. Наши сотрудники также помогают приютам для бездомных животных, участвуют в уборке берегов Камы и различных конкурсах», – рассказал заместитель главного технолога «Нижнекамскнефтехима» Антон Долгих.

Для волонтеров организовали питание – чай и пирожки.

«Настроение веселое, бодрое. В этом году, как и всегда, у нас прекрасно все организовано, очень много желающих у нас оказалось на заводе этилена выйти на субботник», – отметила ведущий специалист по социальному развитию «СИБУР Профсоюза» Альбина Постольник.

В ходе субботника на полигон вывезли несколько тонн осенней листвы. Впрочем, главным результатом стали не только чистый проспект Химиков но и возможность провести время вместе – коллегам, семьям и детям.