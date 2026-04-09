Более 55 тыс. знаков и 467 светофоров очистят в Казани в рамках весенней кампании

Весенняя мойка элементов транспортной инфраструктуры началась в Казани. В планах – очистить 467 светофоров и более 55 тысяч дорожных знаков. На данный момент уже приведены в порядок 55 светофорных объектов и около 5,5 тысячи знаков, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Работы ежедневно выполняют две-три бригады специалистов. Очистку проводят вручную, без применения моющих средств. Об этом сообщили в МКУ «Автоматизированная система управления дорожным движением».

Специалисты пояснили, что регулярная мойка необходима для сохранения хорошей видимости дорожных знаков. От этого напрямую зависит безопасность движения: загрязненные или плохо различимые знаки могут привести к аварийным ситуациям, особенно при интенсивном трафике.

Жители города также могут сообщать о проблемных объектах. Обращения принимаются по телефону +7 (843) 562-44-09. Диспетчер фиксирует заявки и передает их бригадам для оперативного реагирования.