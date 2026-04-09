Общество 9 апреля 2026 12:54

Более 55 тыс. знаков и 467 светофоров очистят в Казани в рамках весенней кампании

Фото: © Александр Эшкинин / «Татар-информ»

Весенняя мойка элементов транспортной инфраструктуры началась в Казани. В планах – очистить 467 светофоров и более 55 тысяч дорожных знаков. На данный момент уже приведены в порядок 55 светофорных объектов и около 5,5 тысячи знаков, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Работы ежедневно выполняют две-три бригады специалистов. Очистку проводят вручную, без применения моющих средств. Об этом сообщили в МКУ «Автоматизированная система управления дорожным движением».

Специалисты пояснили, что регулярная мойка необходима для сохранения хорошей видимости дорожных знаков. От этого напрямую зависит безопасность движения: загрязненные или плохо различимые знаки могут привести к аварийным ситуациям, особенно при интенсивном трафике.

Жители города также могут сообщать о проблемных объектах. Обращения принимаются по телефону +7 (843) 562-44-09. Диспетчер фиксирует заявки и передает их бригадам для оперативного реагирования.

#дорожные знаки #светофоры
В топе
Ильсур Метшин рассказал о проектировании нового парка аттракционов в Казани

Ильсур Метшин рассказал о проектировании нового парка аттракционов в Казани

8 апреля 2026
Дефицит бюджета России превысил 4,6 трлн рублей в первом квартале года

Дефицит бюджета России превысил 4,6 трлн рублей в первом квартале года

8 апреля 2026
