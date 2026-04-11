Более 5,5 тыс. участников выступят в финале «Созвездия – Йолдызлык»

Зональные этапы XXVI ежегодного открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие – Йолдызлык» завершились в Татарстане. Фестиваль проходит под патронажем Раиса Татарстана Рустама Минниханова и при поддержке Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

Проект получил высокую оценку как уникальное фестивальное движение, соответствующее целям и задачам организации, и стал первым молодежным проектом с таким статусом.

С февраля по апрель жюри, в состав которого вошли известные деятели искусства, посетило Альметьевск, Сарманово, Агрыз, Набережные Челны, Черемшан, Лаишево, Кукмор, Апастово и Зеленодольск. По итогам просмотров отобраны лучшие номера для участия в Суперфинале.

С 11 по 16 апреля фестиваль пройдет в КСК КФУ «УНИКС» и объединит более 5,5 тысячи участников. Они будут бороться за главный приз – Гран-при. Проект действует круглый год и дает возможность молодежи реализовать себя в творчестве независимо от места проживания и уровня подготовки. Это соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети».

В Год воинской и трудовой доблести основной темой фестиваля стали подвиги защитников Отечества и трудовой вклад разных поколений.

11 апреля, в первый день отборочного этапа, выступят участники номинации «Вокал» из Казани, а также представители старшей возрастной группы со всей республики.

12 апреля участники из ближайших районов и городов Татарстана и Казани представят номера на двух площадках – в КСК КФУ «УНИКС» и в театре «Созвездие-Йолдызлык».

В «УНИКСе» пройдут выступления в номинациях «Хореография», «Конферанс» и «Вокальные ансамбли», а в театре жюри оценит сольные номера. В этот же день состоятся круглые столы, где участники смогут получить обратную связь от профессионалов, обсудить выступления и обменяться идеями.

13 апреля на фестиваль приедут участники из отдаленных районов Татарстана и других регионов России, включая Самару, Тверь и Челябинск. В этот день также будут задействованы две площадки. Организаторы отмечают, что интерес к фестивалю растет: за 26 лет в нем приняли участие более 1,3 млн детей и подростков.

По итогам трех отборочных дней объявят участников второго тура Суперфинала, который пройдет 14 и 15 апреля. 14 апреля в театре «Созвездие-Йолдызлык» состоятся мастер-классы: в 15:00 – по вокалу от заслуженного деятеля искусств Татарстана, профессора и заведующей кафедрой эстрадно-джазового пения Института современного искусства, вокального режиссера проектов Первого канала Марины Полтевой; в 18:00 – по актерскому мастерству от старшего преподавателя кафедры саунд-драмы РИТИ (ГИТИС), режиссера и актера Олега Хрычева.

Выступления участников вместе с экспертами из Татарстана оценят приглашенные специалисты из Москвы. Среди них – главный музыкальный редактор проектов «Голос» и «Голос. Дети» Марина Андрусенко, заслуженный работник культуры Татарстана, режиссер и хореограф Владимир Аносов, коммерческий директор телеканала «Россия-Культура» Виктория Кривицкая, доцент Московского государственного института культуры и РГУ имени Косыгина Евгений Кузнецов и другие.

Финальной частью Суперфинала станут гала-концерты, на которых объявят лауреатов и обладателя Гран-при. 16 апреля концерт пройдет в КСК КФУ «УНИКС» в 17:00, 23 апреля – в КСК «Пирамида» также в 17:00.