Более 540 заявок на технические средства реабилитации подали участники СВО в Татарстане

Фото: gossov.tatarstan.ru

В Татарстане участники специальной военной операции подали более 540 заявок на обеспечение их техническими средствами реабилитации. Об этом сообщил управляющий отделением Социального фонда России по РТ Эдуард Вафин на 49-м заседании Госсовета РТ.

«На сегодня у нас где-то 543 заявки, которые мы практически полностью отработали. Но это не говорит о количестве инвалидов-участников СВО. Их 65, и они подали 543 заявки. Мы их практически полностью отработали, индивидуально ведя каждого, и членов семей тоже», – сказал докладчик.

Вафин подчеркнул, что обращение каждого участника спецоперации с вопросом по обеспечению техническими средствами реабилитации, рассматривается, «начиная от медико-социальной экспертизы».