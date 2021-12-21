Более 540 татарстанцев воспользовались гаражной амнистией

Росреестром Татарстана зарегистрировано более 540 объектов недвижимости по гаражной амнистии. Из них – 408 гаражей и 133 земельных участка. Такой информацией поделилась сегодня замруководителя управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Гаражная амнистия позволяет без суда и бесплатно зарегистрировать не только гаражи, построенные до введения в действие градостроительного кодекса, но и земельные участки под ними, — напомнила спикер. — Для того, чтобы воспользоваться упрощенным порядком оформления права собственности, гражданину необходимо обратиться с заявлением и с соответствующими документами в органы местного самоуправления — по месту нахождения объекта недвижимости».

Именно исполком должен принять решение о предоставлении земельного участка и направить документы в Росреестр РТ.

«Гаражная амнистия пользуется наибольшей популярностью у жителей Набережных Челнов, Казани, Альметьевского, Чистопольского и Нурлатского районов», — отметила спикер.