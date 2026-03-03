news_header_top
Руc Тат
Общество 3 марта 2026 10:28

Более 52 млн рублей направят на реабилитацию инвалидов в Татарстане в 2026 году

В 2026 году в Татарстане продолжится реализация мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, включая детей с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщает пресс-служба Минфина РТ, работа ведется в рамках государственной программы «Доступная среда» для обеспечения полноценной интеграции граждан в жизнь общества.

Комплексный подход в текущем году включает в себя медицинскую, социальную, психологическую, педагогическую и профессиональную поддержку. Для реализации этих задач в бюджете на 2026 год предусмотрено свыше 52,9 млн рублей. Финансирование обеспечено совместно федеральным и республиканским бюджетами.

Согласно установленным нормативам, уровень софинансирования со стороны федерального центра составляет 54%, доля республики – 46%.

