В 2025 году более 52 млн рублей из заработка осужденных в РТ перечислили в бюджет

Фото: УФСИН по РТ

В Татарстане в 2025 году уровень привлечения осужденных к принудительным работам достиг 99%. За год в доход государства из их заработной платы перечислили свыше 52 млн рублей. Такие данные озвучили на итоговой коллегии УФСИН по РТ.

Напомним, сегодня в республике исполнением наказания в виде принудительных работ занимаются исправительный центр № 1, восемь его участков, созданных на базе предприятий и организаций, а также УФИЦ при ИК‑10.

Отдельно в УФСИН отметили результаты работы по закону о пробации — системе поддержки, которая помогает осужденным и освобожденным вернуться к обычной жизни. Она включает помощь в бытовых вопросах, консультации и правовую поддержку. В 2025 году за такой помощью обратились 1220 человек. Благодаря этому уровень повторной преступности среди них значительно снизился: за весь период зафиксировано лишь одно повторное преступление.