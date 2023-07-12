Более 500 волонтеров пройдут в Казани подготовку по поиску пропавших

Фото: © Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям

В Казани с 20 по 24 июля пройдут масштабные учения добровольцев Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Более пятисот волонтеров из Приволжского, Уральского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России в течение трех дней будут оттачивать знания и навыки, которые необходимы в работе со спасателями и силовыми ведомствами при поиске пропавших.

Как рассказала руководитель отделения Национального Центра в РТ Альбина Сагирова, такое масштабное событие пройдет в Татарстане впервые и объединит добровольцев из десяти регионов страны. «Комплексная подготовка и новые подходы позволят повысить уровень знаний в поисково-спасательной работе, ориентируясь на новейшие разработки и передовые практики поиска и спасения людей», – отметила она.

Программа обучения рассчитана как на опытных волонтеров, так и на начинающих добровольцев.

23 июля, после двухдневных теоретических занятий, волонтеры применят полученные знания на практике. В условном поиске пропавшего человека добровольцы поделятся на поисково-спасательные группы, каждая из которых должна будет продемонстрировать тактическую, топографическую подготовку, а также навыки по оказанию первой помощи пострадавшему.

Руководитель Департамента взаимодействия с региональными отделениями и развития волонтерской деятельности Национального Центра Гиорги Булиа отмечает, что «одной из важнейших задач учений волонтеров-поисковиков является налаживание взаимодействия с государственными органами, участвующими в поисках пропавших людей». По его словам, предстоящие учения, которые пройдут совместно с ГУ МЧС по РТ, «позволят не только повысить уровень квалификации в осуществлении поисково-спасательных работ, но и сработаться на практике, выделить основные точки соприкосновения и повысить эффективность».

В 2023 году Татарстан станет четвертым регионом проведения масштабных учений. Ранее учения проходили в Калининградской области, Хабаровске и Красноярском крае. Итоговый слет волонтеров состоится 15-21 августа в Краснодарском крае.

Фото: Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям