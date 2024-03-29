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Более 500 волонтеров помогают татарстанцам проголосовать за объекты благоустройства
По всей России до 30 апреля проходит онлайн-голосование за объекты для благоустройства. В Татарстане организована работа волонтеров, которые помогают жителям принять в нем участие: рассказывают об объектах-участниках и показывают, как отдать голос за интересующий. Об этом сообщает Минмолодежи РТ.
548 волонтеров работают в оживленных местах городов и районов.
«Традиционно наши волонтеры помогают жителям в онлайн-голосовании. Активисты показывают процесс голосования, рассказывают какие объекты благоустройства можно выбрать. Ведь именно жители республики определяют эти места», — объяснила заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.
Задача добровольцев — привлечь интерес населения к благоустройству родного города.
«Каждый год мы проводим тщательную подготовку к реализации волонтерской программы и проводим личный контроль точек работы волонтеров в республике», — отметил исполнительный директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» Айрат Мубаракшин.
Напомним, что всероссийское онлайн-голосование организовано в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», который инициирован по указу Президента России Владимира Путина.
Принять в нем участие можно на сайте проекта, на портале госуслуг Татарстана либо в приложении «Услуги РТ»
Татарстанцы могут отдать голоса за общественные пространства, которые будут благоустроены в приоритетном порядке в 2025 году, принять участие в формировании топ-200 дворов для обновления по программе «Наш двор» и рассказать о плюсах и минусах площадок, работы на которых уже завершены.
Голосование проводится с 2017 года. В 2023 году в рамках проекта волонтеры раздали 40 тыс. листовок с информационными материалами с ссылкой на голосование. Также в ходе реализации волонтерской программы сотрудники АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» посещали районы и отмечали готовность мест проведения события.
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