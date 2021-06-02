Более 500 учеников казанской гимназии №175 бесплатно отдохнут в санатории в Анапе

Более 500 учеников казанской гимназии №175, подвергшейся нападению в мае, бесплатно поедут отдыхать в лагерь на базе санатория «Глобус» в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Выезды запланированы на 13 июня, 4 июля, 25 июля. На сегодняшний день поступило 546 заявок», — рассказали в пресс-службе.

Детей будут сопровождать квалифицированные педагоги, психологи, медики и сотрудники транспортной полиции. На базе санатория с ребятами будет работать педагогический отряд Кубанского педагогического университета «Кеды».

Отдыхающие поедут туда специальными «детскими» железнодорожными составами с организацией зелёных коридоров на вокзалах.

Первый выезд должен состояться 13 июня, последующие назначены на 4 и 25 июля. Питание, проезд и проживание для учеников гимназии предоставляются бесплатно.