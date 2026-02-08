Более 500 участников собрал горнолыжный фестиваль «Крутой спуск. Кремль»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Более 500 заявок на участие поступило на горнолыжный фестиваль «Крутой спуск» у стен Казанского Кремля. О росте популярности и межрегиональном масштабе фестиваля рассказал куратор событийных программ Института развития городов Республики Татарстан Данил Данилов.

«Сегодняшний спуск – одно из ключевых событий зимы, и оно подтвердило свой межрегиональный статус. К нам приехали гости из разных субъектов: Томска, Московской, Ивановской областей. Это показывает наш туристический и событийный потенциал», – отметил «Татар-информу» Данилов.

Он привел конкретные цифры, иллюстрирующие высокий интерес к событию.

«Уже около пятисот участников зарегистрировалось, хотя за час до этого было около трехсот. То есть, люди активно присоединялись в ходе самого мероприятия», – сказал он.

По словам Данилова, фестиваль, проходящий в рамках республиканского проекта «Күрше», выполняет важную объединяющую роль.

«Такие события нужно проводить чаще, чтобы у жителей и гостей Татарстана было больше ярких поводов для активного отдыха на улице», – заключил Данилов.