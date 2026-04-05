Общество 5 апреля 2026 22:46

Более 500 тысяч человек в ДНР остались без света после удара ВСУ

В результате атаки Вооруженных сил Украины 5 апреля без электроэнергии остались почти 500 тысяч человек в разных городах Донецкой Народной Республики, сообщил РИА Новости председатель правительства региона Андрей Чертков.

В своем канале на платформе Max Чертков написал, что противник вновь нанес удар по энергетической инфраструктуре. Он также отметил, что уже ведется работа по ликвидации последствий и подаче электричества по резервным схемам.

Чай с хазратом: как защититься от шайтана и может ли джинн вселиться в человека

Переплаты по кредитам и займам ограничили в России

