Более 500 тысяч человек в ДНР остались без света после удара ВСУ

В результате атаки Вооруженных сил Украины 5 апреля без электроэнергии остались почти 500 тысяч человек в разных городах Донецкой Народной Республики, сообщил РИА Новости председатель правительства региона Андрей Чертков.

В своем канале на платформе Max Чертков написал, что противник вновь нанес удар по энергетической инфраструктуре. Он также отметил, что уже ведется работа по ликвидации последствий и подаче электричества по резервным схемам.