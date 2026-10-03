Более 500 тыс. татарстанцев стали участниками программы «Активное долголетие»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане продолжается реализация республиканской программы «Активное долголетие», направленной на повышение жизненной активности граждан старшего поколения. В 2026 году ее участниками стали 502 976 татарстанцев, или более 44% жителей старшего возраста республики. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья».

Самым востребованным направлением остается физкультура и спорт – им занимается 356 415 человек. Еще 123 052 татарстанца вовлечены в культурно-досуговую деятельность, 13 404 участвуют в образовательных мероприятиях, а в волонтерскую деятельность вовлечены 10 105 человек пожилого возраста.

В республике для жителей открыты двери более 12 тысяч спортивных объектов. Для пожилых людей в 70% из них действуют скидки на разовые билеты и абонементы, в 30% для них есть бесплатные дни и часы для занятий спортом.

В 2026 году программой «Активное долголетие» планируется охватить 46% жителей старшего поколения, что составляет 506 265 человек.

В Татарстане созданы все условия для активного досуга старшего поколения. Для удобного поиска занятий работает специальный раздел «Алтын еллар – Золотые годы» на сайте суперсервиса «Забота» и в мобильном приложении «Карта жителя». В разделе доступно более 2 230 досуговых мероприятий в 45 муниципальных районах – по направлениям «Образование», «Здоровье», «Спорт», «Культура», «Творчество», «Танцы», «Волонтерство» и другим. Кроме того, там представлен каталог экскурсий с льготными условиями и возможностью онлайн‑записи. Уже порядка 30 тысяч пожилых жителей республики воспользовались электронной записью.

Ко Дню пожилого человека в республике запланировано более 1,9 тысячи мероприятий с охватом свыше 400 тысяч участников. Мероприятия организуют исполкомы муниципальных образований и органы власти республики – работа направлена на адресную поддержку каждого гражданина пожилого возраста.