Более 500 тыс. россиян закрыли больничный через MAX

Фото: пресс-служба MAX

Свыше полумиллиона жителей России воспользовались возможностью закрыть больничный лист в дистанционном формате через национальный мессенджер МАХ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новый сервис позволяет завершить период временной нетрудоспособности без личного посещения медицинского учреждения – достаточно пройти онлайн-консультацию с врачом.

Уведомление о готовности документа поступает пользователю в верифицированный чат-бот «Госуслуги» внутри мессенджера. Для работы с системой необходимо найти официальный сервис в поиске приложения (такие боты отмечены галочкой верификации), авторизоваться через портал Госуслуг и дать согласие на обработку персональных данных.

Отмечается, что при поддержке Минздрава России сервисы медицинских услуг в МАХ запустили уже 86 регионов страны. Общая востребованность платформы растет: только в феврале более 4 млн россиян использовали мессенджер, чтобы записаться на прием к специалисту, перенести или отменить визит.

Лидерами по активности использования цифровых медицинских помощников стали три региона: Московская область («Цифровой помощник Денис»), Санкт-Петербург («Служба 122 СПб») и Республика Татарстан («Госуслуги Республики Татарстан»).