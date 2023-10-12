Более 500 татарстанских населенных пунктов внесли в ЕГРН в 2023 году

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В 2023 году в Единый государственный реестр границ (ЕГРН) внесли 534 татарстанских населенных пункта, рассказали в пресс-службе Управления Росреестра по республике.

«Согласно “Реестру наименований географических объектов”, на территории Татарстана расположено 4,6 тыс. таких объектов, из них более 3 тысяч – это наименования населенных пунктов», – говорится в сообщении ведомства.

В Росреестре также пояснили, что мероприятия по внесению в ЕГРН населенных пунктов проводятся, в том числе в рамках госпрограммы «Национальная система пространственных данных».

«Росреестром Татарстана на постоянной основе ведется мониторинг наименований географических объектов на картах, планах и дорожных знаках. Особое внимание при этом уделяется объектам, расположенным на территории, где ведутся ремонтные работы и прокладываются новые автодороги. Одна из последних проверок проведена на трассе М7. Нарушений в наименовании географических объектов не выявлено», – прокомментировал руководитель Росреестра Татарстана Азат Зяббаров.

В ведомстве также подчеркнули, что наименования географических объектов являются составной частью исторического и культурного наследия народов России и охраняются государством.