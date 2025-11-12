Более 500 спортсменов сразятся на первом в России любительском кубке «Мастерс»

С 12 по 17 ноября в Казани пройдет первый в истории России Любительский Кубок «Мастерс» по водным видам спорта. Турнир состоится на базе Дворца водных видов спорта и в бассейне «Оргсинтез» в поддержку целей Государственной программы «Спорт России». Он соберет на спортивных аренах более 500 спортсменов-любителей из разных уголков страны. Возраст участников – от 20 до 87 лет, что подчеркивает идею доступности спорта для всех поколений.

Соревнования пройдут в четырех дисциплинах: плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло. Среди участников Кубка – именитые спортсмены, легенды российского спорта: призер олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы по плаванию Владимир Предкин, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич, двукратный призер Олимпийских игр по водному поло Ирек Зиннуров и др.

Торжественное открытие Кубка состоится 13 ноября в 10:00 в ДВВС.

«В России и в республике активно развивается Государственная программа "Спорт – России", направленная на популяризацию спорта среди населения. Кубок "Мастерс" — это уникальная возможность для любителей почувствовать себя частью большого спортивного события, бросить вызов себе и доказать, что настоящий спорт вне возраста», — отметил министр спорта РТ Владимир Леонов.

Расписание дисциплин Кубка «Мастерс»:

Плавание (13–16 ноября, ДВВС)

Синхронное плавание (13 ноября, 10:00–12:00, ДВВС)

Водное поло (14–15 ноября, плавательный бассейн «Оргсинтез»)

Прыжки в воду (15–16 ноября, ДВВС)