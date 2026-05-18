Более 500 сотрудников МЧС обеспечивали безопасность «Казань Форума»

Более 500 сотрудников МЧС России и около сотни единиц техники были задействованы в обеспечении безопасности международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

В ведомстве отметили, что его руководство ежедневно контролировало несение службы личным составом в Международном выставочном центре «Казань Экспо». Круглосуточное дежурство было организовано на всех объектах проведения мероприятий.

«Мы уделяем особое внимание каждой детали — от технического состояния зданий до отработки действий персонала в чрезвычайных ситуациях. Совместная работа с федеральными и республиканскими службами позволяет создать надёжную систему защиты. Благодаря принятым мерам были созданы все условия для проведения международного мероприятия, происшествий на объектах форума не допущено», — подчеркнул начальник ГУ МЧС России по РТ Ирек Кадамов.