Более 500 пассажиров аэропорта Казани нарушили правила перевозки денег, алкоголя и табака

С января по сентябрь этого года таможенную границу в казанском аэропорту пересекли более 600 тысяч человек. За этот же период 542 человека нарушили таможенные правила. Среди них 188 случаев – незаконное перемещение наличных, 173 случая – алкоголя, 122 случая – табачных изделий.

Также зарегистрировано 51 факт, когда пассажиры ввозили коммерческие партии каких-либо товаров якобы для личного пользования.

«По-прежнему самым распространенным нарушением таможенных правил является незаконное перемещение валюты. Рост нарушений объясняется запретом вывоза с территории РФ юридическими и физическими лицами наличной иностранной валюты, превышающей в эквиваленте 10 000 долларов США, рассчитанной по курсу ЦБ РФ, установленному на дату вывоза. Данные ограничения введены с 1 марта 2022 года», – отметил начальник таможенного поста Аэропорт Казань Татарстанской таможни Мирзанур Гараев.

За подобные нарушения таможенные органы возбуждают как административные, так и уголовные дела. Нарушителю грозит не только штраф, но и конфискация предмета нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.