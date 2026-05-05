Более 500 объектов добавлено в «Витрину имущества» Татарстана

В Татарстане в онлайн-платформу «Витрина имущества» включен 501 объект. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства земельных и имущественных отношений РТ.

За первые четыре месяца 2026 года база пополнилась 149 новыми объектами. В настоящее время на платформе представлены 65 объектов республиканской собственности и 436 муниципальных объектов.

Отмечается, что ГБУ «Республиканская имущественная казна» совместно с муниципалитетами развивает цифровой сервис, повышая доступность информации о госимуществе для граждан.

Каждый объект сопровождается подробной карточкой, включающей фотографии, кадастровый номер, год постройки, сведения о подключении к инженерным сетям и возможные варианты использования.

«Работа с потенциальными заинтересованными лицами ведется индивидуально: по каждому запрашиваемому объекту предоставляется полная информация и оперативные ответы на все возникающие вопросы», – уточнили в ведомстве.

Любые физические и юридические лица могут оставить заявку на интересующий объект, которая направляется специалистам для дальнейшего рассмотрения.

Отмечается, что развитие онлайн-витрины направлено на повышение прозрачности и эффективности управления государственным имуществом с использованием цифровых технологий.