Более 500 нефтехимиков стали лауреатами премии «Энергия признания» в Нижнекамске

Ежегодная церемония вручения премии СИБУРа «Энергия признания – 2026». прошла в Нижнекамске. Награды различного уровня получили более 500 сотрудников «Нижнекамскнефтехима», свыше 60 из них поднялись на сцену во время церемонии.

В этом году мероприятие впервые провели за пределами промышленной площадки – в Доме народного творчества. Оно объединило сотни сотрудников предприятия, членов их семей и ветеранов. Нефтехимикам вручили ведомственные, отраслевые и корпоративные награды.

«Заметный результат, выход на новый уровень редко получается просто потому, что человек выполнил то, что от него требовалось. За ним почти всегда стоит тот, кто решил сделать чуть больше, чем положено по инструкции. Увидеть возможность улучшить. Не пройти мимо. Именно такие люди двигают предприятие вперед. А если смотреть шире, то и компанию, город, страну, весь мир. Сегодня мы говорим спасибо не только тем, кто получил награды. Мы говорим спасибо их семьям. Тем, кто понимает, почему человек задерживается на работе. Кто поддерживает его идеи. Кто ждет дома после сложной смены. Кто помогает сохранять силы. Добра вам, здоровья и энергии созидать дальше», – заявил исполнительный директор СИБУРа, председатель совета директоров НКНХ Игорь Климов.

В церемонии принял участие глава Нижнекамского муниципального района Радмир Беляев. Он отметил связь города с градообразующим предприятием.

«В этом году Нижнекамск отмечает 60-летний юбилей, а в следующем 60 лет исполнится «Нижнекамскнефтехиму». Мы видим, как преображается наш город при участии компании СИБУР: обновлен химико-технологический институт, строятся культурные, образовательные, спортивные объекты, создаются условия для комфортной жизни. Нижнекамцы – одна большая семья, и мы всегда вместе. Мне очень приятно сегодня чествовать людей, благодаря труду которых и создается благополучие города», – сказал Беляев.

Отдельно на церемонии была отмечена команда проекта по строительству и пуску производства гексена – уникального, не имеющего аналогов в России комплекса, разработанного по собственной технологии СИБУРа. На сцену поднялись восемь сотрудников, участвовавших в реализации проекта.

«Энергия предполагает цепную реакцию: вокруг каждого из вас рождается аура изменений. Сегодня на сцене и в зале – неугомонные, небезразличные профессионалы с глубокими компетенциями, которые делают свою работу с душой, управляют тоннами, качеством, безопасностью. Ключевое слово для меня сегодня – небезразличие. Именно вы создали новый ремонтно-механический завод, запустили ЭП-600, производство гексена, учебные полигоны и продолжаете вводить новые объекты. Вместе мы преодолеем все вызовы, спасибо за вашу вовлеченность, неуспокоенность и самоотверженный труд», – заявил генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов.

Один из руководителей проекта, заместитель директора завода органического синтеза Рустам Мухтасаров, возглавлял операционный блок на производстве гексена.

«Мы отрабатываем навыки и получаем те компетенции, которых никогда в нашей стране не было. Ощущаю теплоту и частичку самоудовлетворения: ты делаешь это не зря, и твой результат замечают. Впереди у нас амбициозная цель – улучшить показатели производства гексена и сделать производство еще более эффективным», – рассказал он.

Награды также получила семья Топычкановых. Начальник смены производства стирола Денис Топычканов и его супруга, ведущий инженер-технолог службы главного технолога Елена Топычканова, более 26 лет работают на «Нижнекамскнефтехиме».

«Химия нас связала. Наши родители тоже работали на «Нижнекамскнефтехиме». А мы познакомились в институте, полюбили друг друга, поженились, окончив институт устроились на предприятие. Я занимаюсь очисткой стоков, муж непосредственно на производстве, воспитываем троих детей, две дочки уже взрослые, одна из них продолжает династию – работает в СИБУРе, а младшему сыну 9 лет. Спасибо, руководству, что ценят нашу работу», – рассказала Елена Топычканова.

Особое внимание на церемонии уделили наставникам. Институт наставничества на предприятии объединяет около 1,5 тыс. опытных специалистов, которые передают свои знания молодым сотрудникам.

В их числе – эксперт программы «Трудовое долголетие» Владимир Шатилов. Он участвовал в запуске первого производства этилена, а спустя полвека – в пуске нового этиленового комплекса. Сейчас специалист продолжает передавать свой опыт молодому поколению.

Премия «Энергия признания» является частью корпоративной культуры СИБУРа и направлена на поощрение сотрудников, а также развитие практики взаимной поддержки и благодарности. Организаторы церемонии отдельно отметили вклад в результаты предприятия не только самих нефтехимиков, но и их коллег и семей.

Фото: пресс-служба нижнекамского предприятия СИБУРа