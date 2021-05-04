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Ру Тат
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4 мая 2021  23:28
Арсений Каримов

Более 500 молодых людей станцуют в Казани «Вальс Победы»

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В Казани завтра, 5 мая, пройдет республиканская акция «Вальс Победы». Более 500 учащихся общеобразовательных учреждений станцуют в музее-заповеднике «Казанский Кремль».

Как сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ, участниками события станут активисты добровольческих патриотических отрядов всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», работающих в образовательных организациях Татарстана.

Организаторами мероприятия выступят Татарстанское региональное отделение движения «Волонтеры Победы» совместно с Государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником «Казанский Кремль» при поддержке Управления образования и Комитета по делам детей и молодежи Казани.

минмолодежи рт вальс победы
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