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Ру Тат
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5 октября 2021  04:38

Более 500 казанцев поучаствовали в акции по сбору одежды для нуждающихся

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В минувшие выходные в Казани прошла благотворительная акция по сбору вещей для нуждающихся — участниками стали более 500 жителей столицы РТ. Казанцы пожертвовали свыше двух тонн теплых вещей.

Собранные вещи отсортируют и передадут нуждающимся в пункт приема и выдачи склада «Хорошие руки», расположенный по адресу: улица Калинина, № 3. 

Казанцы приносили в выездной пункт приема верхнюю одежду, обувь, куртки, пальто, детские вещи. В благодарность им дарили от имени фонда и его партнеров символические подарки, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

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