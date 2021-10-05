Более 500 казанцев поучаствовали в акции по сбору одежды для нуждающихся

В минувшие выходные в Казани прошла благотворительная акция по сбору вещей для нуждающихся — участниками стали более 500 жителей столицы РТ. Казанцы пожертвовали свыше двух тонн теплых вещей.

Собранные вещи отсортируют и передадут нуждающимся в пункт приема и выдачи склада «Хорошие руки», расположенный по адресу: улица Калинина, № 3.

Казанцы приносили в выездной пункт приема верхнюю одежду, обувь, куртки, пальто, детские вещи. В благодарность им дарили от имени фонда и его партнеров символические подарки, сообщает пресс-служба мэрии Казани.