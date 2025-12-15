Более 500 дзюдоистов собрал Новогодний турнир «Казанских тигров»

Более пятисот дзюдоистов из Казани, Лаишево, Зеленодольска и Волжска собрал в эти выходные Новогодний турнир «Казанских тигров».

На площадке казанского центра дзюдо «Батыр» при поддержке Федерации дзюдо РТ в течение дня прошло сразу три больших клубных соревнования – командный турнир в формате «стенка на стенку» для дзюдоистов до 13 и до 15 лет, турнир «хвостики» и борцовское троеборье для участников программы «Дошкольное дзюдо» и личное первенство для школьников всех возрастов.

Открыл турнир вице-президент Федерации дзюдо РТ Раиль Муратшин. Он поздравил детей и родителей с наступающим Новым годом и передал слова приветствия от имени президента Федерации дзюдо Республики Татарстан, генерал-лейтенанта юстиции Павла Николаева.

Турнир «Казанских тигров» стал настоящей Новогодней елкой дзюдо. Гостей праздника встречали сказочные эльфы, а в фойе «Батыра» создавал новогоднее настроение зимний «Город мастеров» – художники и декораторы проводили мастер-классы по созданию новогодней открытки и различных елочных игрушек. Тут же для всех желающих проходила фотосессия с Дедом морозом и Снегурочкой.

Зарядки и пробежки на татами проводили под свои любимые песни герои сказок и популярные персонажи мультфильмов. Для пап и мам организовали музыкальные паузы – яркий и популярный казанский вокальный дуэт «Малаи» дарил всем новогоднее настроение.

«Все победители и призеры получили сладкие новогодние подарки и медали. В награждении приняла участие российская самбистка и дзюдоистка, призер чемпионатов России по дзюдо, чемпионка Европы среди полицейских по дзюдо, чемпионка Европы и мира по самбо, Мастер спорта России международного класса Наталья Муратшина», – поделился с журналистом «Татар-информа» главный тренер команды дзюдо и самбо «Казанские тигры» Руслан Шигабетдинов.

Наградили также всех тренеров и участников, не занявших призовые места.

Фото предоставлено Федерацией дзюдо РТ