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Более 500 детей из Лисичанска отдохнут этим летом в лагере в Татарстане
Республика Татарстан продолжает помогать подшефному Лисичанску.
Не так давно 140 маленьких лисичан отправились в детский лагерь «Саулык» в Челнах. Первая смена уже вернулась в родные места после замечательного отдыха.
Из лисичанска отправилась вторая смена школьников в республику. Улыбки на лицах детей, волнение родителей и ожидание веселых каникул.
И.о. Главы Администрации Лисичанска Андрей Скорый пришел проводить ребят, подбодрить их.
Всего, благодаря Республике Татарстан, из подшефного им города Лисичанска этим летом отдохнут в лагере более 500 детей.
Представитель Республики Татарстан в Лисичанске Евгений Варакин сказал напутственные слова нашим ребятам и лично сопровождал колонну автобусов до места назначения.
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