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Более 500 банок тушенки приготовили челнинцы для участников спецоперации
В Набережных Челнах подготовили к отправке для военнослужащих, которые сегодня находятся в зоне спецоперации, более 500 банок тушенки из мяса утки. Об этом говорится в телеграм-канале городской администрации.
«Хотели помочь бойцам и отправить мясо. Но так как в полевых условиях будет тяжело готовить, мы приняли решение превратить эту утку в тушенку», — отметила сотрудница компании Лилия Хусаинова.
Также на территории ТЦ «Тулпар» установлено шесть ящиков для сбора гуманитарной и шефской помощи.
Любой желающий может положить туда необходимые вещи, которые отправятся бойцам, жителям Донецкой и Луганской народных республик. Это в том числе теплая одежда, термобелье, носки и нижнее белье, перчатки, футболки, балаклавы, мыло, зубная паста и щетки, обычные и влажные салфетки, мочалки, медикаменты.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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