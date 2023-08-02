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Общество 2 августа 2023 08:44

Более 500 банок тушенки приготовили челнинцы для участников спецоперации

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Более 500 банок тушенки приготовили челнинцы для участников спецоперации

В Набережных Челнах подготовили к отправке для военнослужащих, которые сегодня находятся в зоне спецоперации, более 500 банок тушенки из мяса утки. Об этом говорится в телеграм-канале городской администрации.

«Хотели помочь бойцам и отправить мясо. Но так как в полевых условиях будет тяжело готовить, мы приняли решение превратить эту утку в тушенку», — отметила сотрудница компании Лилия Хусаинова.

Также на территории ТЦ «Тулпар» установлено шесть ящиков для сбора гуманитарной и шефской помощи.

Любой желающий может положить туда необходимые вещи, которые отправятся бойцам, жителям Донецкой и Луганской народных республик. Это в том числе теплая одежда, термобелье, носки и нижнее белье, перчатки, футболки, балаклавы, мыло, зубная паста и щетки, обычные и влажные салфетки, мочалки, медикаменты.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

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