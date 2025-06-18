Более 50 вокалистов представят Татарстан в проекте «Музыка Вместе»

Впервые в Татарстане проходит Всероссийский культурный проект «Музыка Вместе», цель которого — вокально объединить народы России через исполнение известных патриотических песен. В этом году участниками стали более 400 артистов из Приволжского федерального округа, в том числе свыше 50 вокалистов из Татарстана. Об этом сообщают «Вести Татарстан».

Каждому из участников предстоит исполнить по несколько строк знаменитых композиций, которые затем будут сведены в единые видеоклипы. На этот раз запланировано создание семи клипов, съемки которых пройдут в самых живописных местах Татарстана.

Среди участников — как профессиональные артисты, так и люди с другими профессиями. Один из них — пожарный из Набережных Челнов Эдуард Валеев, для которого вокал стал делом души:

«Помимо того, что мы тушили пожары, я успевал выступать, брали меня на конкурс, я выступал два раза на конкурсе "Мистер МЧС"», — рассказал Валеев.

Проект даёт артистам возможность не только проявить себя, но и подчеркнуть свою национальную принадлежность.

«Философия моя и философия проекта довольно схожа, так как у нас Россия — это многонациональная страна. Проект дает возможность заявить, что я татарка», — отметила заслуженная артистка Республики Татарстан Саида Мухаметзянова.

Создателем проекта является музыкант и заслуженный артист Ингушетии Тимур Ведерников. По его словам, главная идея — пробудить в людях чувство единства и гордости за свою страну:

«Появилась идея сделать что-то, безусловно, позитивное, которое вызывало бы у граждан нашей страны, независимо от их политических пристрастий, чувство любви, радости, гордости за самих себя».

Финальные репетиции проходят в Казанском государственном институте культуры, где артистам предоставили все условия для качественной подготовки.

«Мы предоставили им пространство, им очень понравилось. Павильон очень хорошо оснащен, здесь хорошая акустика», — рассказал руководитель центра прототипирования института Ильяс Гафаров.

Проект «Песни Великой страны. С любовью из Поволжья» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Татарстана. Премьера клипов состоится в социальных сетях в конце 2025 года.