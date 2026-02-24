Более 50 ветеранов СВО получили направления на работу на ярмарке вакансий в Казани

Специализированная ярмарка вакансий для участников специальной военной операции и членов их семей от кадрового центра «Работа России» собрала около 600 посетителей. Более 50 ветеранов СВО получили направления на работу, сообщили в пресс-службе ЦЗН РТ.

«В мероприятии приняли участие 17 ведущих предприятий и организаций республики. Участникам было предложено 13 469 вакантных рабочих мест, из которых около 3 000 были представлены непосредственно работодателями-участниками ярмарки», – рассказали в пресс-службе.

Специалисты провели 1 123 консультации, в том числе по вопросам трудоустройства и построения карьеры. Были организованы отдельные тематические зоны, где посетители смогли получить квалифицированную помощь.

«Было оказано 125 юридических консультаций, 61 консультация по вопросам здравоохранения, 52 консультации по мерам социальной поддержки. Результатом проведенной работы стали 153 направления на трудоустройство, выданные соискателям. Из них 53 направления получили непосредственные участники СВО», – отметили в пресс-службе.

На ярмарке работала площадка «Мой бизнес», которую посетили 14 человек. Инновационным форматом стала VR-профориентация, позволившая сотне участников попробовать себя в различных профессиях с помощью технологий виртуальной реальности.

Кроме того, для гостей была организована патриотическая и просветительская программа. Прошел «Урок мужества», фотовыставка «История успеха участника СВО» с портретами и историями реальных людей, которые смогли успешно реализовать себя после возвращения с зоны боевых действий. Экспозицию посетили 152 человека.

Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Кадры».