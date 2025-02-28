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Общество 28 февраля 2025 12:30

Более 50 тысяч многодетных семей в Татарстане получили земельные участки

Более 50 тысяч многодетных семей в Татарстане получили земельные участки
Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане по заявлениям многодетных граждан о предоставлении земельных участков принято решение о включении в списки 72,2 тыс. заявителей. Об этом сообщает пресс-служба Минземимущества РТ.

Наибольшее количество заявителей зарегистрировали в Казани (18,1 тыс.), и Набережных Челнах (9,4 тыс.).

По данным ведомства, всего в республике на кадастровый учет поставили 55,1 тыс. земельных участков, из них в Казани – 9,1 тыс., в Набережных Челнах – 3,4 тыс.

В общей сложности, многодетным семьям Татарстана предоставили уже 50,7 тыс. земельных участков.

#многодетные семьи #земельные участки
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