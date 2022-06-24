Более 50 тыс. абитуриентов в РФ подали заявления в вузы онлайн

Более 50 тыс. абитуриентов в России воспользовались суперсервисом «Поступление в вуз онлайн», подав заявления в электронном виде. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

В ходе поездки в Удмуртию вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что на данный момент во все вузы страны подано свыше 67 тыс. заявлений.

«Что касается суперсервиса, то им уже воспользовалось свыше 50 тыс. российских абитуриентов. Из них более 7 тыс. – жители ПФО и свыше 130 – это будущие студенты удмуртских вузов», - сказал он.

Сотрудники удмуртского университета предложили обеспечить студентам возможность заключения договоров и оплаты за обучение и организовать подачу заявлений в магистратуру и аспирантуру в онлайн-формате.