Более 50 школ Татарстана в этом году оснастят скоростным Wi-Fi

52 школы Татарстана в этом году оснастят скоростным Wi-Fi. Об этом на вебинаре по направлению «Цифровые технологии в сфере образования» сообщил начальник отдела цифровой трансформации в сфере культуры, образования и молодежной политики ГКУ «Центр цифровой трансформации РТ» Булат Габдрахманов.

Спикер сообщил, что благодаря федеральной программе «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Цифровая экономика» в Татарстане 100% школ подключены по волоконно-оптической связи. На эти цели в 2019-2021 годах было направлено 245 млн рублей, из них 81% выделено из бюджета России.

«589 школ было оснащено скоростным Wi-Fi и еще 52 образовательных объекта будет подключено в этом году. Это цифровой минимум, от которого начинаются все остальные пункты. Тяжело говорить о внедрении региональных систем и их развитии, пока нет фундаментального обеспечения», — сказал докладчик.

Вторым моментом в формировании цифровой инфраструктуры школ стало обеспечение учителей ноутбуками. В этом году благодаря решению Президента РТ Рустама Минниханова обновлено 12 тыс. ноутбуков. Всего же в республике работает порядка 36 тыс. педагогов, до 2016 года в школы было поставлено более 32 тыс. ноутбуков, более 22 тыс. гаджетов было обновлено в 2017-2019 годах.

Вебинар 18 мая проходит в рамках подготовки к международному форуму Kazan Digital Week — 2022.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020-м после начала пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса их цели были скорректированы.