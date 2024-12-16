Более 50 семей станут гостями телемарафона «С Новым годом, семья!»

В воскресенье, 22 декабря, по ТВ покажут новогодний телемарафон «С Новым годом, семья!» и финал Года семьи в Татарстане. Трансляцию программы, которая продлится 12 часов, проведет телеканал «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета».

В студии за время марафона побывают больше 50 счастливых семей. Среди них: семья, где есть 11 защитников Отечества, служащих в зоне спецоперации.

Также во время эфира зритель услышит интересные истории знакомств. К слову, одна из семей на телемарафоне отметит годовщину свадьбы.

Еще в телемарафоне поучаствуют около 100 детей. Самому младшему всего 6 месяцев.