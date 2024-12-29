Более 50 проектов РТ откликнулись на программу поддержки стартапов в оборонке

В 2024 году в Татарстане впервые реализована программа поддержки стартапов в оборонной отрасли. Для участия поступило 50 проектов, 10 из них уже опробовали свои решения на военных полигонах Луганска, сообщает Минцифры республики.

Программа реализована при поддержке Главного управления инновационного развития Минобороны России. Еще шесть проектов-участников получили допуск для прохождения специального технологического совета для выхода на внебюджетные оборонные заказы.

Кроме того, стартапы по-прежнему могут получить грантовую поддержку по федеральным программам. С начала года для этих целей Татарстан привлек свыше 375 млн рублей.