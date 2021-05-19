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19 мая 2021  12:15
Эльза Кузнецова

Более 50 нарушений по благоустройству выявлено на жилых застройках Пестречинского района

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Административно-техническая инспекция совместно с главами сельских поселений Пестречинского района Татарстана проверила территории индивидуальных жилых застроек на соблюдение правил благоустройства. Выявлено 53 нарушения. Об этом во время прямого эфира заявил глава Пестречинского района Ильхам Кашапов.

Рейды проходили в том числе и на майских праздниках, в рамках санитарно-экологического двухмесячника, который стартовал в республике 1 апреля.

Глава района перечислил самые часто встречающиеся нарушения — это ненадлежащее содержание земельного участка, который не обкашивается, зарос бурьяном и представляет пожарную опасность.

Также участок захламлен отходами прилегающей к дому территории — сюда относится складирование тары, дров, крупногабаритных отходов, строительного материала за территорией домовладения.

Также, по словам Кашапова, выявлено три случая нахождения домашних животных (овцы, козы, крупнорогатый скот) в общественных местах без сопровождения. «Напоминаю, что размещение транспортных средств на озелененных территориях, детских и спортивных площадках влечет наложение административного штрафа в размере 2 тыс. рублей. Административно-технической инспекцией района периодически проводятся рейды по выявлению таких нарушений», — заявил глава района.

В 2020 году были осмотрены жилые застройки в Пестрецах. «После рейдов нарушения на порядок уменьшились. Работа в данном направлении будет продолжаться», — отметил глава района.

пестречинский район правила благоустройства
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