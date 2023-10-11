Более 50% контейнерного экспорта из России приходится на зерновые культуры

Более 50% грузов, перевозимых в контейнерах из России в зарубежные страны, приходится на зерновые культуры – семена льна, ячмень и горох. Большим спросом за рубежом также пользуются растительные масла, жмыхи и свекловичный жом. Об этом стало известно на обучающем мероприятии для сельхозпроизводителей и экспортеров в Казани.

«Рост контейнерных ниш – автомобильная промышленность и сельскохозяйственная продукция. Китайские автомобили стали активно поступать в контейнерах в Россию. А сельхозпродукция стала активно уезжать в контейнерах из России. Раньше ее отправляли судами в Европу или Южную Азию, а сейчас сбыт перетекает в Китай, а китайцы любят получать товар в контейнерах», – рассказал коммерческий директор компании «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» Алексей Кравченко.

Более того, в настоящее время наблюдается тенденция увеличения перевозок зерновых в контейнерах. Главными покупателями этой продукции помимо Китая стали Бангладеш и Турция. По прогнозам экспертов, объем экспорта зернобобовых культур превысит показатели 2022 года более чем в два раза.

По словам Кравченко, железнодорожная инфраструктура несколько перегружена, поэтому возникает потребность в улучшении планирования перевозки грузов по сети железных дорог. При этом он отметил, что открылись порты юга и северо-запада России, появился порт в Санкт-Петербурге. И есть различные программы субсидирования затрат на логистику.