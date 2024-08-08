«Более 50 фильмов из 27 стран»: в Казани пройдет международный кинофестиваль

С 6 по 11 сентября 2024 года в столице РТ проведут XX Казанский международный кинофестиваль «Алтын минбар».

Церемонию открытия организуют в Казанской Ратуше, а закрытие - в тетаре Камала. Сами показы фильмов состоятся в кинотеатрах «Родина», «Мир» и в Казанском Кремле, сообщает Минкульт РТ.

Хедлайнерами фестиваля станут представители турецкого кинематографа: актеры популярных в России сериалов «Великолепный век» и «Воскресший Эртугрул». Ожидается приезд Метин Гюная — режиссера сериала «Воскресший Эртугрул». Он возглавит жюри кинофестиваля «Алтын минбар».

Всего в оргкомитет фестиваля в этом году поступило 814 заявок из 47 стран. В конкурсную программу включили 51 фильм вошел из 27 стран: России, Казахстана, Ирана, Турции, Узбекистана, Таджикистана, Алжира, Бангладеш, Индии, Шри-Ланки, Пакистана, Непала, Марокко, Туниса, Сенегала, Китая, Швейцарии, Малайзии, Кубы, Египта, Ирака, Султаната Оман, Королевства Саудовской Аравии Аль-Ахса, Исламской республики Мавритании, Аргентины, Новой Зеландии, Японии.

По 10 картин представлено в номинациях «Полнометражные игровые фильмы», «Короткометражные игровые фильмы», «Документальные фильмы», «Анимационные фильмы» и еще 11 картин – в Национальном конкурсе, куда включаются киноработы татарстанского производства и фильмы о Татарстане.

Все фильмы фестиваля отражают общечеловеческие духовно-нравственные ценности и культурные традиции, несущие идеи миротворчества, веротерпимости и гуманизма.

Отборочную комиссию фестиваля возглавила директор Нового института культурологии, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник, начальник отдела разработки и апробации методик кинопросвещения ВГИК, эксперт научно-образовательного центра «Гражданское общество и социальные коммуникации» ИГСУ РАНХиГС, лауреат Премии Правительства РФ в области образования (2021) Нина Кочеляева (Россия).

В состав отборочной комиссии также вошли доктор филологических наук, кандидат педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой филологии и страноведения Российского Исламского института Тимур Шайхуллин, доктор философии и искусствоведения, киновед, автор статей и публикаций о культуре и кино Центральной Азии и Турции, генеральный директор агентства «Евразия Глобал Коннектинг» Светлана Слапке (Германия), заместитель председателя ДУМ РФ по международным делам, председатель Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Московской области Рушан Аббясов.

Отмечается, что фестиваль откроется фильмом «В объятиях дерева» иранского режиссера Бабака Хаджепашы. В России киноленту покажут впервые. Премьера состоится на нескольких площадках: в кинотеатре «Мир», «Родина», под открытым небом в Присутственных местах Казанского Кремля и на набережной озера Кабан.

В рамках фестиваля также организуют деловую площадку, в рамках которой состоятся региональный кинорынок (он запланирован на 7 сентября), питчинг кинопроектов (8 сентября) и международная научно-практическая конференция «Мировые тренды кинематографа» (10 сентября).

В этом году кинопоказы на фестивале станут платными. Организаторы считают, что продажа билетов — вынужденная мера. Это даст возможность предугадать спрос на тот или иной фильм. По решению оргкомитета фестиваля стоимость билетов не будет превышать 200 рублей.

Стоит отметить, что XX Казанский международный кинофестиваль «Алтын минбар» расширит географию показов. Фильмы из конкурсной и внеконкурсных программ представят в 43 районах Татарстана.

Напомним, что фестиваль «Алтын минбар» вошел в перечень кинопроектов, поддержанных Министерством культуры РФ. Казанский международный кинофестиваль проходит при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и Министерства культуры России, а также в партнерстве с группой стратегического видения «Россия — Исламский мир».