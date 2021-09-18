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Ру Тат
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18 сентября 2021  11:22
Лиля Шайхутдинова

Более 5 тысяч татарстанцев захотели стать общественными наблюдателями

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Более 5 тысяч татарстанцев захотели стать общественными наблюдателями
Автор фото: Владимир Васильев

Только по линии общественной палаты более 5 тыс. человек изъявили желание стать общественными наблюдателями. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил руководитель Центра общественного наблюдения Общественной палаты РТ, заместитель председателя Общественной палаты РТ Мунир Гафиятуллин.

«Отрадно, что такое количество человек заинтересовано в прозрачности проведения выборов. Ежечасно в нашем центре находится около 35-40 человек», — рассказал Гафиятуллин.

Он отметил, что при желании любой наблюдатель может находиться в центре круглые сутки.

 

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