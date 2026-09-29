Более 5 тыс. татарстанцев записались в Университет третьего возраста

Более 5 тыс. жителей старшего поколения Татарстана подали заявления на обучение в Университете третьего возраста по состоянию на 27 сентября. Об этом на брифинге сообщила председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по РТ Любовь Мишина.

Наиболее активно на программы записываются жители Казани – здесь число желающих оказалось самым большим. Среди муниципалитетов высокую активность, по словам Мишиной, также показывают Менделеевский, Нижнекамский, Елабужский, Тетюшский и Бугульминский районы.

В новом учебном году слушателям предлагают 27 образовательных программ. По словам Мишиной, Университет третьего возраста сегодня работает во всех муниципальных образованиях республики, а перечень направлений ежегодно расширяется с учетом запросов пожилых татарстанцев.

Одним из наиболее востребованных направлений остается цифровая грамотность. По программе работы со смартфоном «Весь мир в кармане» сформировано 58 учебных групп. Продолжительность курса увеличили с 16 до 36 часов. В рамках занятий слушателей знакомят в том числе с искусственным интеллектом и нейросетями.

Еще 54 группы сформированы по программе основ компьютерной грамотности. Для более опытных пользователей предусмотрен курс «Доступный интернет», где изучают современные цифровые инструменты, в том числе создание презентаций и видеороликов.

Особенно востребованы занятия, связанные со здоровьем. По программе «Основы здорового образа жизни» сформировано 77 групп. Кроме того, жители старшего поколения могут изучать финансовую грамотность, иностранные и татарский языки, заниматься вокально-хоровым и декоративно-прикладным творчеством.

«Современный пенсионер – это не тот пенсионер, который был 20 лет назад. Сегодня современный пенсионер – это активный пользователь городской, муниципальной структуры, посетитель культурных учреждений республики, клиент банка, пользователь интернета, в том числе электронных сервисов», – отметила Мишина.

В новом учебном году также впервые откроют цикл лекций по истории кинематографа Татарстана. Занятия будут проходить на базе казанского кинотеатра «Мир».

Университет третьего возраста работает в Татарстане с 2007 года. Проект начинался в Казани, позднее университеты появились в Нижнекамске и Набережных Челнах.

По словам Мишиной, Университет третьего возраста стал универсальной площадкой для содействия активному долголетию, объединяющей образовательные, оздоровительные и творческие направления.