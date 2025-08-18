Более 5 тыс. татарстанцев подали заявления для голосования через цифровой сервис

Фото: Телеграм-канал ЦИК РТ

Более 5 тысяч жителей Татарстана уже подали заявления для участия в голосовании через сервис «Мобильный избиратель». Эта система позволит в Единый день голосования, 14 сентября, проголосовать на ближайшем удобном участке. Об этом сообщили в Телеграм-канале ЦИК РТ.

По данным на 18 августа, подавляющее большинство заявлений поступило через портал «Госуслуги».

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев отметил, что высокая активность участников подтверждает востребованность цифровых сервисов у граждан. Он подчеркнул, что возможность использовать современные технологии делает избирательный процесс более удобным и комфортным.

Для участия необходимо оформить заявление заранее:

до 10 сентября – через «Госуслуги», офисы МФЦ или любую территориальную избирательную комиссию;

с 3 по 10 сентября – в любой участковой избирательной комиссии.

В Татарстане единый день голосования состоится 14 сентября. В этот день пройдут выборы Раиса РТ, 7531 муниципального депутата и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).