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Более 5 тыс. пассажиров в Казани оплатили проезд в трамваях и троллейбусах по геолокации
За несколько недель более 5 тысяч пассажиров в Казани оплатили поездки в трамваях и троллейбусах по геолокации. Об этом сообщается в телеграм-канале МУП «Метроэлектротранс».
Воспользоваться этим способом оплаты можно в приложении «Казань транспорт», для этого необходимо привязать к нему мобильную карту.
«Чтобы воспользоваться услугой, нужно скачать приложение и включить геолокацию с Bluetooth», — объяснили в пресс-службе предприятия.
Программа определяет местоположение пассажира, и если оно совпадает с точкой нахождения транспорта, то пользователю приходит подтверждение на оплату проезда.
Также можно воспользоваться вариантом оплаты по QR-коду — стикеры с ними размещены в каждом троллейбусе и трамвае города.
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