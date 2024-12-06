Более 5 тыс. пассажиров в Казани оплатили проезд в трамваях и троллейбусах по геолокации

За несколько недель более 5 тысяч пассажиров в Казани оплатили поездки в трамваях и троллейбусах по геолокации. Об этом сообщается в телеграм-канале МУП «Метроэлектротранс».

Воспользоваться этим способом оплаты можно в приложении «Казань транспорт», для этого необходимо привязать к нему мобильную карту.

«Чтобы воспользоваться услугой, нужно скачать приложение и включить геолокацию с Bluetooth», — объяснили в пресс-службе предприятия.

Программа определяет местоположение пассажира, и если оно совпадает с точкой нахождения транспорта, то пользователю приходит подтверждение на оплату проезда.

Также можно воспользоваться вариантом оплаты по QR-коду — стикеры с ними размещены в каждом троллейбусе и трамвае города.