Более 5 тыс. книг отправили татарстанцы детям Донбасса по инициативе «Единой России»

Татарстанская «Единая Россия» поддержала всероссийскую акцию «Книги – Донбассу», отправив в пострадавшие регионы Украины школьные учебники, энциклопедии, художественную литературу для детей и подростков. Всего татарстанским отделением партии было отправлено более 5 тыс. книг.

Как сообщила координатор регионального центра поддержки гражданских инициатив Ксения Дромняк, идея проведения акции родилась по итогам встречи с представителями правительства Донецкой и Луганской народных республик в Госдуме РФ.

«Цель акции – вернуть детям Донбасса возможность учиться, развиваться в привычной русскоязычной среде. Татарстан очень активно откликнулся на участие в акции. Нам принесли много разных книг. Те, которые отвечают запросу, – а их большинство, мы отправляем сегодня детям ДНР и ЛНР. Часть книг мы передадим в сельские библиотеки и библиотеку ДРКБ», – рассказала Дромняк.

Напомним, 21 марта «Единая Россия» запустила акцию «Книги — Донбассу» для сбора книг на русском языке, которые пополнят книжный фонд библиотек ЛНР и ДНР, в том числе школьных. За время акции было собрано более 90 тыс. печатных изданий.