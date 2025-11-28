Более 5 тыс. детей-пациентов онко- и гематологических отделений в РТ получат подарки
Более пяти тысяч маленьких пациентов в Татарстане получат подарки в рамках всероссийской благотворительной акции «Коробка храбрости», которую проводят сторонники партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба партии.
Акция стартовала по всей стране 10 ноября, и жители республики приняли в ней активное участие. Ее цель – подарить детям, проходящим лечение в онкологических и гематологических отделениях, частичку радости и поддержку в борьбе с болезнью.
Сопредседатель регионального координационного совета сторонников партии Ксения Дромняк отметила, что неравнодушные жители Татарстана, детские сады, школы, учебные учреждения и депутаты всех уровней приносят подарки в пункты сбора. По ее словам, в этом году акция проходит в особенно крупных масштабах, а прием игрушек организован во всех районах республики.
Среди участников, принесших подарки, оказались учащиеся Суворовского военного училища, депутат Государственного Совета Ирина Терентьева, воспитатели детского сада «Ромашка» из села Сокуры Лаишевского района, помощники депутатов и просто неравнодушные жители Татарстана.
Председатель регионального совета сторонников «Единой России», Уполномоченный по правам ребенка в РТ Светлана Захарова напомнила, что пункты сбора работают во всех отделениях партии, а также в Штабе общественной поддержки, на предприятиях, в детских садах, учебных учреждениях и школах.
Она добавила, что благодаря активному участию жителей республики удалось собрать игрушки для поддержки более пяти тысяч детей. Акция продолжается, и жители республики могут приносить новые игрушки, книги, настольные игры, наборы для творчества и канцтовары.
Все подарки будут направлены в медицинские учреждения – центральные районные больницы, детские отделения муниципальных районов и Детскую республиканскую клиническую больницу.
Акция «Коробка храбрости», организованная сторонниками «Единой России», продлится до 2 декабря. В Татарстане функционирует более 150 пунктов сбора, и приносить игрушки можно в будние дни с 9:00 до 18:00.