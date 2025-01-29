Более 5 тыс. детей из «Движения первых» Татарстана отдохнут в летних лагерях

Предстоящим летом более 5 тыс. участников «Движения первых» из Татарстана отдохнут в детских лагерях. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщила первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина.

«В 2025 году во всех муниципальных образованиях Татарстана пройдут профильные лагерные смены „Движения первых" с общим охватом более 5 тыс. человек. Они отдохнут в 26 стационарных лагерях, 29 лагерях дневного пребывания и трех палаточных лагерях, если позволят погодные условия», – отметила она.

Подготовка к организации смен начнется уже с апреля. Все смены будут обеспечены методической поддержкой «Движения первых», добавила она.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.